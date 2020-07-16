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بريطانيا تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من سفينة صافر

بريطانيا تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من سفينة صافر
http://almnatiq.net/?p=884784
المناطق - واس

حذرت بريطانيا من خطر حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من السفينة العائمة “صافر”.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم :”إن تسرب النفط من الناقلة صافر سيتضرر منه 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، معظمهم بحاجة لمساعدات إنسانية، وان عدم القدرة على الوصول إلى الميناء سوف تقيد إمكانية إيصال المساعدات لليمنيين الذين يعتمدون عليها”.
وأكدت إن التعافي بسبب تسرب النفط قد يستغرق 25 سنة، وأنه “يمكن أن يتلوث بسببه 8000 بئر ما يعني قلة في توفر المياه وزيادة الأمراض، بالإضافة إلى أن 60 منظمة إغاثة قد تضطر لقطع خدماتها عن 7 ملايين شخص بسبب عدم سلامة الهواء.

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