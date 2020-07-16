تعليم القصيم يطلق ٧٠ برنامجا عن بعد في التدريب الصيفي

حيث اعتمدت إدارة التدريب والابتعاث بالقطاعين 28برنامجاً تدريبياً للبنين بمجموع ساعات تتجاوز 332ساعة تدريبية يقدمها 15مدرباً،و42 برنامجاً تدريبياً للبنات بمجموع ساعات تتجاوز 320ساعة تدريبية تقدمها ٢٠ مدربة ، تستهدف 4200مستفيدة.

المدير العام للتعليم بالقصيم محمد الفريح أكد أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تقدم برامج تطويرية نوعية للمعلمين والمعلمات بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم،لتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واستثمار أوقات الصيف في الارتقاء بأدائهم التعليمي ، مشيداً بالدافعية والإيجابية لدى المتدربين والمتدربات من خلال التسجيل والانضمام لبرامج ‫التدريب الصيفي ، مثمناً جهود القائمين على البرامج وفريق العمل بإدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات على حسن الإعداد والتنظيم لتنفيذ هذه البرامج بما يحقق أهدافها.

مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم “بنين” محمد الربيش أوضح بأن التطوير المهني الصيفي يقدم برامج تطويرية نوعية ،مؤكداً بأن التدريب عن بعد يأتي اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم هذا التوجه التقني وتلبيةً لمتطلبات المرحلة الحالية لمواجهة انتشار وباء كورونا “كوفيد – 19” ،حيث استهدف رفع مستوى كفاءة التطوير المهني واستدامته بين أوساط شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة وزيادة دافعيتهم في تحديث وتجويد مهاراتهم، وتحسين أدائهم المهني.