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61 مشاركا ومشاركة في ” هايكنق” عسير التعليمي

61 مشاركا ومشاركة في ” هايكنق” عسير التعليمي
http://almnatiq.net/?p=884797
المناطق - أبها

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس ، فعاليات ” هايكنق ” عسير التعليمي ، الذي نظمه قسم النشاط الرياضي للبنين والبنات في إطار مبادرة ” حُسن الوفادة 2 ” ، وذلك برعاية من مدير عام التعليم سعد الجوني ، وبمشاركة 61 مشاركًا ومشاركة من مختلف فئات المجتمع .

 

وكانت الفعالية قد انطلقت في السادسة من صباح أمس ولمسافة خمسة كيلو مترات  في أحد منتزهات السودة بأبها ، في خطوة  تهدف إلى نشر ثقافة رياضة “الهايكنق” والمشي الجبلي بين فئات المجتمع والتعرف على معالم المملكة بكافة تضاريسها ، وتخللها إقامة دورتين تدريبيتين حول التعرف على أساسيات “الهايكنق” ، و “لا تترك أثراً ” لتوعية المشاركين والمشاركات بالعناية بالبيئة بمختلف أشكالها .

 

يذكر أن رياضة المشي الجبلي “الهايكنق” تتطلب لياقة بدنية عالية كما أن لها الكثير من الأبعاد التاريخية والتراثية والاجتماعية ،وتستوحى فكرتها من البيئة والطبيعة ومن غرابة المكان وظروف الطريق وتحدي الصعود للجبال وحب المغامرة والتأمل فهي تجعل الإنسان صديقاً للبيئة ، وهي كذلك رياضة منتشرة بين دول العالم كبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وتقام لها سباقات ومنافسات سنوية بين تلك الدول .

 

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