بلدية الخفجي تنفذ 1426 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية وتغلق 30 محلا مخالفا خلال شهر

الخفجي - المناطق

كشفت بلدية محافظة الخفجي عن تنفيذ 342 جولة رقابية تفتيشية خلال الشهر الماضي، تم خلالها زيارة 1426 محلا، وإغلاق 30 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، وضمن تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الشهر الماضي، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 30 محل مخالفة للاشتراطات من خلال زيارة 1426 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن عدد الجولات بلغ 342 جولة، تم خلالها تسجيل 286 إنذارا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، كما تم واتلاف أكثر من 3239 كجم المواد الغذائية وتسجيل 114 مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19.

وأكد الحميداني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».