احدث الأخبار

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4500 زيارة تفتيشية خلال أسبوع واحد للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تنفذ 1426 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية وتغلق 30 محلا مخالفا خلال شهر
المنطقة الشرقية
 61 مشاركا ومشاركة في ” هايكنق” عسير التعليمي
منطقة عسير
 تعليم القصيم يطلق ٧٠ برنامجا عن بعد في التدريب الصيفي
منطقة القصيم
 بريطانيا تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من سفينة صافر
أبرز المواد
 عروض “للروبوتات” التعليمية بعسير
منطقة عسير
 هلال الشرقية يستقبل (25025) مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من يوليو
المنطقة الشرقية
 رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل: اختيار الجامعات الثلاث يدفعها للتطور والمشاركة الفاعلة في عجلة التنمية والبحث العلمي وتوسيع مجالات الاستثمار
المنطقة الشرقية
 أعداد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة يصل إلى 187 ألف حالة ومتحدث الصحة يؤكد أن المملكة تميزت في رصد حالات التعافي
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يفتتح محطة جديدة للإطفاء بمدينة الجبيل الصناعية وسط إجراءات احترازية
المنطقة الشرقية
 لتلبية احتياجات الأسر والأرامل والأيتام بر جدة تدشن أربعة مشاريع موسمية استعداداً للحج
منطقة مكة المكرمة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10,250 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظة مأرب
أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4500 زيارة تفتيشية خلال أسبوع واحد للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4500 زيارة تفتيشية خلال أسبوع واحد للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية

أبرز المواد
بلدية الخفجي تنفذ 1426 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية وتغلق 30 محلا مخالفا خلال شهر

بلدية الخفجي تنفذ 1426 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية وتغلق 30 محلا مخالفا خلال شهر

المنطقة الشرقية
61 مشاركا ومشاركة في ” هايكنق” عسير التعليمي

61 مشاركا ومشاركة في ” هايكنق” عسير التعليمي

منطقة عسير
تعليم القصيم يطلق ٧٠ برنامجا عن بعد في التدريب الصيفي

تعليم القصيم يطلق ٧٠ برنامجا عن بعد في التدريب الصيفي

منطقة القصيم

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4500 زيارة تفتيشية خلال أسبوع واحد للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية

“الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4500 زيارة تفتيشية خلال أسبوع واحد للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية
http://almnatiq.net/?p=884808
المناطق - واس

واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ زياراتها التفتيشية من خلال فرقها الميدانية للأسواق المحلية بمدن ومحافظات المملكة، للتأكد من التزام عملائها المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضريبة بتطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة 15% منذ بدء تطبيقها مطلع شهر يوليو الجاري.
وشملت الزيارات التفتيشية للفرق الميدانية للهيئة في الأسبوع الماضي قطاعات عدة في الأسواق التجارية المحلية، وهي قطاع التجارة العامة، والمطاعم، ومحلات البيع بالتجزئة، حيث بلغ عدد الزيارات المنفَّذة خلال هذه الفترة 4,509 زيارات، رُصِد خلالها 1,022 مخالفة للأنظمة الضريبية، على رأسها عدم تحصيل الضريبة، تحصيل ضريبة أقل من المستحق، وعدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.
وجاءت مدن الرياض والدمام والأحساء والقصيم ومكة المكرمة الأعلى في عدد الزيارات التفتيشية، بأعداد بلغت 611 زيارة بالرياض، رُصِدت خلالها 182 مخالفة، و 421 زيارة في الدمام تم خلالها رصد 162 مخالفة، و 388 زيارة في الأحساء، رصدت خلالها فرق الهيئة الميدانية 114 مخالفة، أما في القصيم فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية على أسواقها 364 زيارة، رصدت خلالها الهيئة 98 مخالفة، وأخيراً مكة المكرمة والتي نُفِّذت فيها 356 زيارة، رُصِدت خلالها 95 مخالفة.
ودعت هيئة الزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها المحدثة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
وتجدد الهيئة دعوتها جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، إذ تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بـ 2.5% أو مليون ريال كحدٍ أقصى من قيمة المخالفات والغرامات المُحصَّلة، أو بـ 1000 ريال كحدٍ أدنى.

روابط ذات صلة

بريطانيا تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من سفينة صافر

بريطانيا تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر بسبب تسرب النفط من سفينة صافر
أعداد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة يصل إلى 187 ألف حالة ومتحدث الصحة يؤكد أن المملكة تميزت في رصد حالات التعافي

أعداد المتعافين من فيروس كورونا بالمملكة يصل إلى 187 ألف حالة ومتحدث الصحة يؤكد أن المملكة تميزت في رصد حالات التعافي
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10,250 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظة مأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 10,250 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظة مأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*