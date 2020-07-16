ابن حثلين يُطلق البرنامج الدولي “عبر الإبل” و”سفراء المنظمة الدولية للإبل” لتعزيز موروثها عالمياً

أطلق مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن فلاح بن حثلين البرنامج الدولي “عبر الإبل” الذي يهتم بنشر أنشطة اﻹﺑﻞ وإرﺛﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، ومبادرة “سفراء المنظمة الدولية للإبل”، التي تسعى إلى جذب شخصيات عالمية عامة في مختلف مجالات الحياة، للتعاون مع المنظمة في نشر الوعي بالموروث الثقافي للإبل.

وتهدف المنظمة من البرنامج والمبادرة بشكل عام إلى نشر القيم الإنسانية وتعزيز السلام العالمي وزيادة التقارب بين الشعوب وتعزيز رؤية المنظمة ورسالتها.

فمن خلال برنامج “عبر الإبل” تهدف المنظمة إلى تعزيز كل من أنشطة الإبل، والحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة، والسلوكيات الإيجابية، ومساهمة الإبل في الإنجازات التنموية، ونشر رسالة أمن وسلام ومحبة بين جميع دول العالم، ونشر ممارسة أنشطة الإبل دون تمييز، ونشر ثقافة وممارسة أنشطة الإبل بين الأجيال الجديدة والناشئة.

وللبرنامج مهام عديدة منها: اختيار عدد من الشخصيات العالمية لتقلد لقب (سفراء المنظمة الدولية للإبل)، وذلك في إطار تعزيز ثقافة الاهتمام بالإبل بوصفها موروثاً ثقافياً وحضارياً مشتركاً بين العديد من الدول سواء في المنطقة العربية أو العالم.

وتكاملاً مع الأهداف والمهام السابقة، يحرص البرنامج على تطوير عدد من المجالات، من أهمها: “الصداقة، الأمن، الحوار، اللياقة، الأخلاق، الثقافة، التطوع، التميز، التعليم، التطوير، الاعتدال، الصحة، الإغاثة”.

أمّا مبادرة “سفراء المنظمة الدولية للإبل” فتعنى بجذب شخصيات عالمية عامة في مختلف مجالات الحياة، واختيارها للتعاون مع المنظمة في نشر الوعي بالموروث الثقافي للإبل، وتعزيز رؤية المنظمة ورسالتها في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز السلام العالمي وزيادة التقارب بين الشعوب كافة.

ويتعاون السفراء المختارون مع المنظمة في مختلف الأنشطة المتنوعة والمتعددة لمدة عام ميلادي كامل، بهدف المشاركة في الأعمال التثقيفية والإرشادية والتوعوية والترويجية لكل ما يتعلق بالإبل وموروثها العالمي وشؤونها المختلفة.

ووضعت المنظمة الدولية للإبل (ICO) عدداً من المعايير يختار السفراء وفقاً لها ومن بينها الحصول على تزكية من دولهم بصفتها عضواً في المنظمة الدولية، كما يجب أن تكون هذه الشخصيات فاعلة ومؤثرة ومبادرة في مجتمعاتها، ويشترط كذلك أن تجتاز الشخصيات المرشحة دورة إعداد سفراء المنظمة الدولية للإبل قبل حصولهم على اللقب.

ووفقا لآليات الترشيح للحصول على اللقب، يحق لرئيس مجلس إدارة المنظمة ترشيح أي شخصية يراها مناسبة للقب، كما يحق أيضا لكل دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة ترشيح واختيار شخصية واحدة تنطبق عليها لائحة (سفراء المنظمة الدولية للإبل).

وبعد استيفاء آليات الترشيح كافة يقوم مجلس إدارة المنظمة بتحديد عدد السفراء المختارين من بين الشخصيات المرشحة؛ ليتم منحهم لقب “سفراء المنظمة الدولية للإبل”، من أجل تفعيل أنشطتهم المختلفة في نشر هذا الموروث الثقافي العالمي.

يذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها فهد بن حثلين في مارس 2019، وتضم حالياً نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم الست، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل وأنشطتها.