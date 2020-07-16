احدث الأخبار

المياه الوطنية تنال جائزة التميز بتطبيق أنظمة GIS لمراقبة عملياتها التشغيلية
محليات
 وزير الطاقة: اتفاق خفض الإنتاج قد يُمدد أكثر من عامين
أبرز المواد
 السعودية ومصر تؤكدان على رفض التدخل الخارجي في ليبيا
أبرز المواد
 النيابة العامة تحدد 4 شروط لحفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات للمرة الأولى
أبرز المواد
 إمارة عسير تحتضن ورشة “التعريف بالأشجار المعمرة وكيفية حمايتها”
منطقة عسير
 بالصور.. بريطانيا تكشف عن كارثة كبرى كادت أن تتسبب فيها غواصة نووية
أبرز المواد
 رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تؤكد التزامها بالحفاظ على الشعاب المرجانية والأراضي
أبرز المواد
 ابن حثلين يُطلق البرنامج الدولي “عبر الإبل” و”سفراء المنظمة الدولية للإبل” لتعزيز موروثها عالمياً
أبرز المواد
 لقاح “أكسفورد” يحقق نتائج “واعدة”.. وموعد طرحه قريب
أبرز المواد
 الصين.. فيضانات غير مسبوقة في حوض نهر اليانغتسي
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تنفذ أكثر من 4500 زيارة تفتيشية خلال أسبوع واحد للتأكد من التزام المكلفين بالأنظمة الضريبية
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تنفذ 1426 زيارة للمنشآت التجارية والغذائية وتغلق 30 محلا مخالفا خلال شهر
المنطقة الشرقية
المياه الوطنية تنال جائزة التميز بتطبيق أنظمة GIS لمراقبة عملياتها التشغيلية

المياه الوطنية تنال جائزة التميز بتطبيق أنظمة GIS لمراقبة عملياتها التشغيلية

محليات
وزير الطاقة: اتفاق خفض الإنتاج قد يُمدد أكثر من عامين

وزير الطاقة: اتفاق خفض الإنتاج قد يُمدد أكثر من عامين

أبرز المواد
السعودية ومصر تؤكدان على رفض التدخل الخارجي في ليبيا

السعودية ومصر تؤكدان على رفض التدخل الخارجي في ليبيا

أبرز المواد
النيابة العامة تحدد 4 شروط لحفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات للمرة الأولى

النيابة العامة تحدد 4 شروط لحفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات للمرة الأولى

أبرز المواد

بالصور.. بريطانيا تكشف عن كارثة كبرى كادت أن تتسبب فيها غواصة نووية

بالصور.. بريطانيا تكشف عن كارثة كبرى كادت أن تتسبب فيها غواصة نووية
http://almnatiq.net/?p=884825
المناطق - وكالات

كشفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عما يعد أخطر حادث من نوعه، إذ كانت غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية قاب قوسين من الاصطدام بسفينة ركاب قبالة سواحل اسكتلندا.

وجاء ذلك في تقرير نشره فرع التحقيق في الحوادث البحرية التابع للحكومة البريطانية، وهو يضم نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في السادس من نوفمبر 2018.

ولفت التقرير إلى أن طاقم عبارة الركاب السريعة Stena Superfast VII التي كانت حينئذ في طريقها من بلفاست إلى كاينراين، وعلى متنها 282 شخصا، رصد بريسكوبا تابعا للغواصة التي لم يتم الكشف عن اسمها على بعد 250 مترا فقط عن السفينة.

ونجح طاقم السفينة في اتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ مناورة حادة، ما أتاح له تفادي الاصطدام الذي كان سيحدث بعد نحو 30 ثانية فقط.

وخلص التقرير إلى أن طاقم الغواصة النووية ارتكب خطأ في تقييم سرعة العبارة والمسافة التي كانت تفصل الغواصة عنها، مقرا بأن خطر الاصطدام كان ملموسا مع تشكيل خطر وشيك لركاب العبارة وطاقم كلا السفينتين.

وأكد التقرير أن ما حصل يعد أخطر حادث اصطدام وشيك في التاريخ المعاصر، وثالث حادث بين غواصة تابعة للبحرية البريطانية وسفينة أخرى خلال أربع سنوات، ما يستدعي قلقا ملموسا.

وأكد التقرير أن البحرية الملكية تعاونت مع التحقيق واتخذت سلسلة خطوات بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث، ونصحها بإجراء تحليل مستقل في الإجراءات التي تم اتخاذها بغية تقليص خطر وقوع مثل هذه الحوادث إلى أدنى مستوى ممكن.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة: اتفاق خفض الإنتاج قد يُمدد أكثر من عامين

وزير الطاقة: اتفاق خفض الإنتاج قد يُمدد أكثر من عامين
السعودية ومصر تؤكدان على رفض التدخل الخارجي في ليبيا

السعودية ومصر تؤكدان على رفض التدخل الخارجي في ليبيا
النيابة العامة تحدد 4 شروط لحفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات للمرة الأولى

النيابة العامة تحدد 4 شروط لحفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات للمرة الأولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*