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المياه الوطنية تنال جائزة التميز بتطبيق أنظمة GIS لمراقبة عملياتها التشغيلية

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بعد مشاركتها في مؤتمر مستخدمي Esri السنوي...

المياه الوطنية تنال جائزة التميز بتطبيق أنظمة GIS لمراقبة عملياتها التشغيلية

المياه الوطنية تنال جائزة التميز بتطبيق أنظمة GIS لمراقبة عملياتها التشغيلية
http://almnatiq.net/?p=884843
المناطق - الرياض

فازت شركة المياه الوطنية بجائزة التميز في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية Special Achievement in GIS “SAG” المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية. حيث نالت هذا الاستحقاق في مجال خدمات المياه متقدمة على عدة شركات تعمل في نفس القطاع والفئة، كما وشاركت في المسابقة السنوية أكثر 3000 شركة عالمية مؤهلة تطبق النظم الجغرافية في أعمالها التجارية والخدمية.
وتهدف جوائز شركة (Esri) لإبراز جهود الشركات الخدمية التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة، ومواجهة تحديات الجغرافيا المكانية في جميع أنحاء العالم.
وقال المهندس عبد الرحمن بن محمد المنديل مدير عام تقنية المعلومات بشركة المياه الوطنية:” إن الشركة تُعد ضمن أفضل 180 شركة تعمل في مجالات مثل الصناعة التجارية، والدفاع، والنقل، والعمل غير الربحي، والاتصالات، والحكومات التي جرى تكريمها في المؤتمر، وأنها حصلت على الجائزة بعد أن أظهرت قدرتها على تطبيق برامج نظم المعلومات الجغرافية بكفاءة عالية خلال تنفيذها أعمالها التشغيلية”.
وأوضح أن مؤتمر مستخدمي نظم (GIS) لهذا العام يُعد أكبر حدث عالمي لنظم المعلومات الجغرافية استطاعت خلاله الشركة استعراض إمكاناتها الفنية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحسين أداء أعمالها وتطويرها.
وبيّن المنديل أن شركة المياه الوطنية شاركت في هذا الحدث العالمي لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) باستخدام النظام في عدة مجالات تخص أعمالها التشغيلية، مثل: مراقبة الأعمال الميدانية وفرق الصيانة، الربط مع الأمانات لتوحيد تقسيم الأراضي، ومتابعة بلاغات الانكسارات والانقطاعات ومواقع تمركزها، عرض جدول الضخ، ومعرفة حساب العميل ونطاق شبكة المياه والصرف الصحي، وكذلك الربط مع أنظمة الاسكادا وAMR، وتمركز استهلاك العملاء من المياه في كل منطقة، مع مراقبة الصمامات، وتوزيع الفوترة على الخرائط.
ويشار إلى أن شركة Esri الأمريكية رائدة عالميًا في برامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وذكاء المواقع، ورسم الخرائط، تقدم أقوى سحابة جغرافية مكانية متاحة تساعد العملاء على الاستفادة من الإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية.

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