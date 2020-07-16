ورشة عمل مشتركة بين الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة فرانكلين

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افتتحت رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي ورشة العمل المشتركة مع جامعة فرانكلين الأمريكية التي نظمت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بحضور رئيس جامعة فرانكلين الدكتور ديفيد ديكر، ونواب الرئيس وعمداء الكليات في جامعة فرانكلين وعدد من المسؤولين في الجامعة السعودية الإلكترونية.

وتناولت الورشة واقع الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وفرص تعزيزها في المستقبل في المجالات النوعية التي تخدم سوق العمل وبرامج التنمية في المملكة و التغييرات في التقنيه والتعليم.

كما بحث الطرفان أوجه التعاون الممكنة في تقديم برامج ومشاريع نوعية تساهم في رفع مستوى جودة التعليم الإلكتروني والخدمات المقدمة وتعود بالنفع على طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية وكل المستفيدين من خدماتها التعليمية والتدريبية، وتخدم التحول الرقمي في المملكة ومجال التحول الرقمي في قطاع التعليم.

وتطرقت الورشة إلى أهمية التعاون بين الجانبين على تسخير خبراتهم على مدى تسع سنوات الماضية في رياده التعليم الإلكتروني لدعم التعليم العام و الجامعي في التحول إلى التعليم الإلكتروني مع الحفاظ على جوده المخرجات التعليمية في ظل أزمة جائحه كورونا.

وفِي بداية الورشة قدّم رئيس جامعة فرانكلين الدكتور ديفيد ديكر التهنئة للدكتورة ليلك الصفدي بمناسبة الثقة الملكية بتعيينها رئيساً للجامعة متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهمتها.

من جهتها رحبت الدكتورة ليلك الصفدي برئيس جامعة فرانكلين ومسؤولي الجامعة وقدمت لهم الشكر نيابة عن منسوبي الجامعة على استمرار وتميز الشراكة الإستراتيجية بين الجهتين متطلعة الى التوسع و تفعيل الشراكة في عدة مجالات تسهم في تحقيق رؤية المملكه في التنوع الاقتصادي وتدعم التحول الرقمي في المملكة وتعزز من مكانة وحضور التعليم والتدريب الإلكتروني، وأن تكون الجامعة السعودية الإلكترونية رائدة وبيت خبرة في أحدث تقنيات و ممارسات و منهجيات التعليم الإلكتروني وتقدم كل ماهو مأمول منها وفق تطلعات القيادة الرشيدة ووزارة التعليم وعلى رأسها معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ الذي يقدم كل أنواع الدعم للتعليم العالي والجامعة السعودية الإلكترونية على وجه الخصوص.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية ارتبطت منذ نشأتها بشراكة إستراتيجية مع جامعات عالمية منها جامعة فرانكلين بهدف تطوير البرامج الأكاديمية في الجامعة وتحقيق الجودة والنوعية في التعليم الإلكتروني، وتضمنت الشراكة بناء وتصميم المقررات الدراسية إلكترونياً، وتقييم المقررات الإلكترونية، وتدريس بعض المقررات الدراسية في كلية العلوم الإدارية والمالية وكلية العلوم الصحية بالجامعة السعودية الإلكترونية.