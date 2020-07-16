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جامعة الملك فيصل تعلن عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين بنظام العقود

جامعة الملك فيصل تعلن عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين بنظام العقود
http://almnatiq.net/?p=884854
المناطق - الأحساء

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين وذلك بنظام العقود المؤقتة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.، وحاصلاً على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، وأن لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفًّا واحدًا، ويشمل المستندات والمرفقات التالية على صيغة (PDF) :

السيرة الذاتية للمتقدم.

صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

صورة من الخبرات العملية إن وجدت.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه، وذلك من يوم الأحد الموافق 28/11/1441هـ وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 1/12/1441هـ.

علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية .. التقديم على الرابط :

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/kfuMainNews/DispForm.aspx?ID=1947

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