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إزالة آثار العاصفة الرملية في ساحل عسير

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إزالة آثار العاصفة الرملية في ساحل عسير

إزالة آثار العاصفة الرملية في ساحل عسير
http://almnatiq.net/?p=884857
المناطق - عسير

باشرت بلدية الساحل بمنطقة عسير عمليات إزالة الرمال التي خلفتها العاصفة التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً مما تسبب في إرباك الحركة المرورية على الطرقات وتضرر العديد من المواقع .
وقد أوضح رئيس بلدية الساحل الأستاذ “علي سعيد آل جلبان” أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي ، مبيناً أن البلدية شرعت فور انتهاء العاصفة في عمليات إزالة الرمال وإعادة الحياة لطبيعتها في كافة المواقع المتضررة في كل من الواجهة البحرية والطرق الرئيسية والأحياء .
وأضاف أن البلدية سخّرت لهذه الأعمال كافة الكوادر البشرية والمعدات حيث شارك في الأعمال عدد 100 عامل و8 مراقبين مدعومين بعدد 15 معدة تم انتشارهم في كافة المواقع حيث جرى العمل على سرعة إزالة الآثار وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى .

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