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281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإمارات

281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإمارات
http://almnatiq.net/?p=884874
المناطق _ أبو ظبي

سجلت الإمارات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المصابة المسجلة فيها 56,129 حالةً.
وأشارت وزارة الصحة الإماراتية اليوم إلى شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 47,412 .
وأكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة ليستقر عدد المتوفين في الإمارات عند 335 متوفىً.

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