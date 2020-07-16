احدث الأخبار

الحكومة اليمنية: اجتماع مجلس الأمن بشأن صافر شكل ضغطاً قوياً على الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يحذر من كارثة بسبب الناقلة “صافر” ويدعو الحوثيين للسماح بتدخل الأمم المتحدة
أبرز المواد
 مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن تزايد الخطر الذي تشكله ناقلة النفط صافر لليمن والدول المجاورة لها
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز : قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي
أبرز المواد
 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإمارات
أبرز المواد
 منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 30 مواطناً لقاء تبرع كل منهم بدمه (عشر مرات)
أبرز المواد
 ميليشيات الحوثي تتكبد نحو 2000 قتيل بمأرب والجوف في 18 يوماً
أبرز المواد
 مستشفى الأمير متعب وجامعة الجوف ينقذان شاب من الإعاقة الحركية
منطقة الجوف
 إزالة آثار العاصفة الرملية في ساحل عسير
منطقة عسير
 جامعة الملك فيصل تعلن عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين بنظام العقود
المنطقة الشرقية
 ورشة عمل مشتركة بين الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة فرانكلين
أبرز المواد
 “الجمارك تُعيد تصدير أكثر من 47 ألف منتج مخالف للمواصفات
أبرز المواد
الحكومة اليمنية: اجتماع مجلس الأمن بشأن صافر شكل ضغطاً قوياً على الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران

الحكومة اليمنية: اجتماع مجلس الأمن بشأن صافر شكل ضغطاً قوياً على الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران

أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي يحذر من كارثة بسبب الناقلة “صافر” ويدعو الحوثيين للسماح بتدخل الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من كارثة بسبب الناقلة “صافر” ويدعو الحوثيين للسماح بتدخل الأمم المتحدة

أبرز المواد
مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن تزايد الخطر الذي تشكله ناقلة النفط صافر لليمن والدول المجاورة لها

مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن تزايد الخطر الذي تشكله ناقلة النفط صافر لليمن والدول المجاورة لها

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز : قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز : قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي

أبرز المواد

الحكومة اليمنية: اجتماع مجلس الأمن بشأن صافر شكل ضغطاً قوياً على الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران

الحكومة اليمنية: اجتماع مجلس الأمن بشأن صافر شكل ضغطاً قوياً على الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران
http://almnatiq.net/?p=884886
المناطق _ عدن

أعرب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي عن ارتياح حكومة بلاده لانعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية.
وقال: إن الجلسة شكلت ضغطاً قوياً على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان لتقييمه وتفريغه تمهيداً للتخلص منه وإنقاذ اليمن والمنطقة من هذه الكارثة البيئية الخطيرة.
وأضاف أن “ذلك وهو ما كانت ولا تزال تدعو إليه الحكومة اليمنية منذ سنوات ويرفضه الحوثيون “.
جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية اليمني اليوم من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي جرى خلاله استعراض آخر التطورات في اليمن على الصعيد السياسي، ومناقشة الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، ونتائج الجلسة الخاصة التي عقدت في مجلس الأمن بشأن قضية خزان النفط صافر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأعرب الحضرمي عن تقديره للموقف البريطاني القوي والداعم لحل قضية خزان النفط “صافر ” الذي لعب دوراً كبيراً في تسليط الضوء على هذه القضية البيئية الخطيرة في الساحة الدولية.
وشدد وزير الخارجية اليمني، على ضرورة انصياع ميليشيا الحوثي والكف عن تسييس قضية الخزان أو استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، كما دعا في السياق إلى استمرار الضغط على الميليشيات الحوثية لحل هذا الموضوع.
وعبر الوزير البريطاني من جانبه عن قلق بلاده الشديد بشأن وضع خزان صافر، وبأنها ستستمر في تسليط الضوء على هذه القضية الملحة من أجل تجنب حدوث كارثة بيئية خطيرة.
وجدد دعمه لعملية السلام وجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة اليمنية.
وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس استمرار دعم بلاده لليمن، معبراً عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار بالمناطق اليمنية كافة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من كارثة بسبب الناقلة “صافر” ويدعو الحوثيين للسماح بتدخل الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من كارثة بسبب الناقلة “صافر” ويدعو الحوثيين للسماح بتدخل الأمم المتحدة
مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن تزايد الخطر الذي تشكله ناقلة النفط صافر لليمن والدول المجاورة لها

مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن تزايد الخطر الذي تشكله ناقلة النفط صافر لليمن والدول المجاورة لها
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز : قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز : قرار مسار استقلال 3 جامعات يحقق تطلعات القيادة في تحديث وتطوير قطاع التعليم الجامعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*