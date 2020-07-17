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“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بالتستر في نشاط الأعلاف والمحاصيل الزراعية

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بالتستر في نشاط الأعلاف والمحاصيل الزراعية

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“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بالتستر في نشاط الأعلاف والمحاصيل الزراعية

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بالتستر في نشاط الأعلاف والمحاصيل الزراعية
http://almnatiq.net/?p=884894
المناطق _ الرياض

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية في مدينة الرياض عبر مؤسسة الخاصة.
وأظهرت الأدلة كبر حجم التعاملات المالية للمقيم مع الشركات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى توليه مهام تشغيل المنشأة وتحصيل الإيرادات وجني الأرباح وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط ‪https://mci.gov.sa/C-app ‬ ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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