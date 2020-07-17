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معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020

معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020

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معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020

معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020
http://almnatiq.net/?p=884897
المناطق _ رجال ألمع

نظمت بلدية محافظة رجال ألمع معرضاً للعسل وذلك على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية بالتعاون مع جمعية النحالين بالمحافظة وكذلك بعض عروض الفلكلور الشعبي .
وقد شهد المعرض حضور العديد من المسؤولين بالمحافظة وخارجها من الزائرين للقرية التراثية والاستمتاع بالمعرض والفقرات المقدمة فيه فضلاً عن التواجد الكبير للزوار الذين أظهروا التزاماً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، حيث اشتمل معرض العسل على التعريف بأنواع العسل وفوائده الاقتصادية والطبية والغذائية إضافة للإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل .
كما تم تقديم بعض العروض الخاصة بالفلكلور الشعبي المميز لمحافظة رجال ألمع ومنطقة عسير بصفة عامة والذي يعتبر إرثاً تاريخياً كبيراً يعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة ، حيث اشتمل العرض على العديد من الرقصات الشعبية والعروض الفلكلورية .
وقد جذب معرض الصور الفوتوغرافية والفنانين التشكيليين الذي تنظمة بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية ، أنظار زوار معرض العسل حيث حرصوا على التعرف على اللوحات المعروضة بالمعرض والتجول فيه والإشادة بالأعمال الفنية المقدمة من خلاله

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