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محافظ املج يستقبل العثيم

محافظ املج يستقبل العثيم

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محافظ املج يستقبل العثيم

محافظ املج يستقبل العثيم
http://almnatiq.net/?p=884903
أملج _ فايز السميري

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه أمس مالك شركة اجواد للسفر والسياحة عبدالعزيز العثيم الذي يزور المحافظة بمناسبة انطلاق اعمال شركته بتسيير رحلات سياحية الى املج خلال موسم الصيف 2020 #روح_السعودية.

وقد رحب بهم البازعي مؤكداً على نجاح الاستثمار السياحي في المحافظة لما تمتلكه من بيئة جاذبة ومتنوعة وتسخير الجهود لتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

من جهته اعرب العثيم عن شكره لمحافظ املج على حسن الاستقبال وحرصه على كسب ثقة المستثمرين وتشجيعهم والتسويق الامثل لجذب رؤوس الاموال في ظل نمو المحافظة التي تحظى بشواطئ بكر واماكن غوص وبيئة بحرية تضم ارخبيل جزر متعددة وكثبان رملية ومزارع ومناطق جبلية ومعالم سياحية قلما تجتمع في مكان واحد.

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