اختتام برنامج Fit Link في وقت اللياقة بالتعاون مع وزارة الرياضة

المناطق _ الرياض

اختتمت أمس الحصة النهائية لبرنامج Fit Link (أحد مبادرات المسؤولية الاجتماعية من وزارة الرياضة) في وقت اللياقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة، والذي يهدف إلى زيادة مستوى الوعي واللياقة لجميع أفراد المجتمع، من خلال التدريبات المنزلية باستخدام وزن الجسم والأوزان الخفيفة.

وقام مجموعة من مدربين الماسترز في اللياقة البدنية بنادي وقت اللياقة، خلال الحصة النهائية بتقديم حصة نموذجية بوزن الجسم ضمت مجموعة من أفضل التمارين لمساعدة الأفراد على زيادة مستوى اللياقة البدنية مع تمارين الكور (البطن).

وكان البرنامج قد استمر لمدة شهر، تم خلاله إجراء حصص على منصات التواصل الاجتماعي (لايف) لحسابات وزارة الرياضة على شبكات التواصل الاجتماعي اليوتيوب والانستجرام, 5 أيام في الأسبوع بمعدل حصتين يومياً الساعة الخامسة والتاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أن البرنامج اشتمل على حصص وتمارين مباشرة يومياً في Fit Link وذلك بمشاركة أكثر من 12 ألف مشترك، بجانب تفاعل مباشر مع نخبة من المدربين المتخصصين، حيث شهد البرنامج أكثر من مليون تفاعل مع مبادرة #Fit_Link، إضافة إلى مئات الأسئلة والأجوبة المباشرة.