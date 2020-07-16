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توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة و جمعية التنمية المستدامة

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة و جمعية التنمية المستدامة

منطقة الرياض
اختتام برنامج Fit Link في وقت اللياقة بالتعاون مع وزارة الرياضة

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محافظ املج يستقبل العثيم

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معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020

أبرز المواد

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة و جمعية التنمية المستدامة

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة و جمعية التنمية المستدامة
http://almnatiq.net/?p=884910
الرياض _ مبارك الدوسري

أبرمت جمعية الكشافة العربية السعودية ” رسل السلام ” ، يوم أمس مًذكرة تفاهم مع جمعية التنمية المستدامة ” تالقة ” ، سعياً لتطوير التعاون بين مشروع رسل السلام وتالقة في مجالات الاستدامة ، وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في المجالات التثقيفية والتوعوية .
وجرت مراسم توقيع المذكرة بين نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله الفهد والدكتورة مها السديري نيابة عن سمو الأميرة عبير بنت سعود بن محمد آل سعود رئيسة مجلس إدارة تالقة التي حضرت توقيع الاتفاقية بمقر تالقة بالرياض .
ونصت المذكرة على التعاون بين الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعلومات والبيانات التثقيفية والتنظيمية ذات العلاقة بمجالات المذكرة ، وتطوير وتطبيق المبادرات والمشاريع لما يخدم أهداف الجانبين، بالإضافة الى تبادل ومشاركة خبرات كل طرف للآخر، وتشكيل اللجان وفرق العمل المشتركة للأغراض والأهداف التي يحددها الجانبين .

 

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