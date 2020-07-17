احدث الأخبار

كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا
أبرز المواد
 لقاح “أكسفورد” يحقق نتائج “واعدة”.. وموعد طرحه قريب
أبرز المواد
 حفيد مؤسس الإخوان يمثل أمام النيابة السويسرية بتهمة الاغتصاب
أبرز المواد
 بفضل “شفق الانفجار العظيم”.. دراسة حديثة تحدد عمر الكون
أبرز المواد
 مصابو كورونا في الولايات المتحدة يواصلون “منحى الارتفاع”
أبرز المواد
 المسماري: لم ننسحب بأي موقع.. وكلام السيسي تحول إلى أفعال
أبرز المواد
 مسبار ينجح في التقاط أقرب صورة للشمس
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الكشافة و جمعية التنمية المستدامة
منطقة الرياض
 اختتام برنامج Fit Link في وقت اللياقة بالتعاون مع وزارة الرياضة
الرياضة
 محافظ املج يستقبل العثيم
منطقة تبوك
 معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بالتستر في نشاط الأعلاف والمحاصيل الزراعية
أبرز المواد
كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

أبرز المواد
لقاح “أكسفورد” يحقق نتائج “واعدة”.. وموعد طرحه قريب

لقاح “أكسفورد” يحقق نتائج “واعدة”.. وموعد طرحه قريب

أبرز المواد
حفيد مؤسس الإخوان يمثل أمام النيابة السويسرية بتهمة الاغتصاب

حفيد مؤسس الإخوان يمثل أمام النيابة السويسرية بتهمة الاغتصاب

أبرز المواد
بفضل “شفق الانفجار العظيم”.. دراسة حديثة تحدد عمر الكون

بفضل “شفق الانفجار العظيم”.. دراسة حديثة تحدد عمر الكون

أبرز المواد

لقاح “أكسفورد” يحقق نتائج “واعدة”.. وموعد طرحه قريب

لقاح “أكسفورد” يحقق نتائج “واعدة”.. وموعد طرحه قريب
http://almnatiq.net/?p=884920
المناطق - الرياض

كشف باحثون في جامعة “أكسفورد” البريطانية، أن اللقاح الذي يجري تطويره لفيروس كورونا المستجد، أظهر “نتائج واعدة”.

وأظهرت تجارب المرحلة الأولى، أن عينات الدم المأخوذة من متطوعين، كشفت عن تحفيز اللقاح للجسم على إنتاج أجسام مضادة، بالإضافة إلى ما يعرف بـ”الخلايا التائية”، التي توجد بالدم، وتشكل عنصرا ضروريا في الجهاز المناعي للإنسان.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية عن رئيس لجنة أخلاقيات البحوث في باركشير، والتي منحت “أكسفورد” الضوء الأخضر للبدء في تجاربها، ديفيد كاربنتر، قوله إن الفريق العامل على تطوير اللقاح يسير في الطريق الصحيح.

وأضاف كاربنتر: “يصعب تحديد موعد دقيق لطرح اللقاح إذ قد تتغير الأمور على نحو مفاجئ، إلا أنه من خلال سير الأعمال حتى الآن، نستطيع القول بأن اللقاح سيكون متوفرا في سبتمبر القادم، وهو هدف يركز عليه العلماء بشكل كبير”.

وتابع قائلا: “سيعطى اللقاح أولا للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، مثل كبار السن والعاملين في ميدان الرعاية الصحية، كما سيسمح للممرضين والصيادلة أيضا بإعطاء اللقاح لمن يطلبه”.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “أسترا زينيكا” العملاقة للأدوية، والتي تتعاون مع علماء “أكسفورد” في إنتاج اللقاح، قد قال الشهر الماضي، أن المرحلة الأولى من التجارب قاربت على الانتهاء، وبأن المرحلة الثالثة بدأت، واعدا بمنح اللقاح للآلاف لاختباره على نطاق واسع، والتحقق بشكل فعّال من سلامته.

وتوصلت “أسترا زينيكا” لاتفاقيات لتوريد قرابة ملياري جرعة من اللقاح حول العالم، وذلك حتى قبل إطلاقه والتحقق من فعاليته بشكل نهائي.

ويعتمد لقاح “أكسفورد” على تجارب تختبر نسخا ضعيفة من فيروسات نزلات البرد، والتي تحدث التهابات لدى الشمبانزي، كما أنه يحتوي على المادة الوراثية لبروتين “سارس كوف-2″، السلالة المسببة لوباء “كوفيد-19”.

ويعد لقاح جامعة “أكسفورد” واحدا من بين أكثر من 100 لقاح قيد التطوير لمجابهة الفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 13 ملايين شخص حول العالم، وتسبب بوفاة ما لا يقل عن 582 آلاف.

روابط ذات صلة

كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا
بفضل “شفق الانفجار العظيم”.. دراسة حديثة تحدد عمر الكون

بفضل “شفق الانفجار العظيم”.. دراسة حديثة تحدد عمر الكون
حفيد مؤسس الإخوان يمثل أمام النيابة السويسرية بتهمة الاغتصاب

حفيد مؤسس الإخوان يمثل أمام النيابة السويسرية بتهمة الاغتصاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*