جوجل تخلع ثوبها القديم وتعيد تصميم خدمة جيميل

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اقترب Gmail من تطبيق موحد لجميع أنظمة الاتصال الأساسية في Google، بما في (Gmail) و (Google Chat) و (Rooms) و (Google Meet).

قالت جوجل: سيتمكن عملاء خدمة Gmail في الأعمال الآن من تحرير المستندات والملفات الأخرى دون ترك البريد الإلكتروني ، حيث يهدف عملاق البحث إلى جذب العملاء المتنافسين من خلال دمج أدواته.

جاء الإعلان في مؤتمر Google Cloud Next 2020 للعملاء والشركاء، والذي حول هذا المؤتمر إلى اجتماع افتراضي لعدة أسابيع بسبب وباء كورونا الجديد.

تدمج Google الأدوات الأساسية مثل الفيديو والدردشة والبريد الإلكتروني والملفات والمهام ، وتعمل على تحسينها معًا ، حتى يتمكن الموظف من تتبع الأشياء بسهولة من أي مكان.

وتشمل التطبيقات الواردة إلى خدمة جيميل كل من (Gmail Meet) و (Chat) و (Drive) و (Docs) و (Sheets) و (Slides) و (Tasks).

وتحاول جوجل منذ أكثر من عقد اللحاق بحزمة مايكروسوفت الإنتاجية (أوفيس) Office، التي تهيمن على السوق العالمية لأدوات البريد الإلكتروني وتحرير المستندات للشركات.

تضيف الشركتان مكالمات فيديو وأدوات تعاون أخرى لجذب أنشطة تجارية جديدة من الأعمال المنزلية خلال الوباء.

تقول Google إنها وجدت اهتمامًا بين العملاء المحتملين من خلال الترويج لـ Gmail كمركز واحد للعمال للوصول إلى الدردشات النصية ومكالمات الفيديو والمستندات.

وتمتلك مايكروسوفت روابط محدودة بين أدوات البريد الإلكتروني والمحادثة و (Outlook) و (Teams).