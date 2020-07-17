علماء الفلك يتمكنون من فك لغز النجم القزم

علماء الفلك يتمكنون من فك لغز النجم القزم

أبرز المواد
جوجل تخلع ثوبها القديم وتعيد تصميم خدمة جيميل

جوجل تخلع ثوبها القديم وتعيد تصميم خدمة جيميل

أبرز المواد
دراسة حديثة تكشف عن “عارض جديد” لدى مصابي كورونا

دراسة حديثة تكشف عن “عارض جديد” لدى مصابي كورونا

أبرز المواد
كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

أبرز المواد

جوجل تخلع ثوبها القديم وتعيد تصميم خدمة جيميل

جوجل تخلع ثوبها القديم وتعيد تصميم خدمة جيميل
http://almnatiq.net/?p=884923
المناطق - الرياض

اقترب Gmail من تطبيق موحد لجميع أنظمة الاتصال الأساسية في Google، بما في (Gmail) و (Google Chat) و (Rooms) و (Google Meet).

قالت جوجل: سيتمكن عملاء خدمة Gmail في الأعمال الآن من تحرير المستندات والملفات الأخرى دون ترك البريد الإلكتروني ، حيث يهدف عملاق البحث إلى جذب العملاء المتنافسين من خلال دمج أدواته.

جاء الإعلان في مؤتمر Google Cloud Next 2020 للعملاء والشركاء، والذي حول هذا المؤتمر إلى اجتماع افتراضي لعدة أسابيع بسبب وباء كورونا الجديد.

تدمج Google الأدوات الأساسية مثل الفيديو والدردشة والبريد الإلكتروني والملفات والمهام ، وتعمل على تحسينها معًا ، حتى يتمكن الموظف من تتبع الأشياء بسهولة من أي مكان.

وتشمل التطبيقات الواردة إلى خدمة جيميل كل من (Gmail Meet) و (Chat) و (Drive) و (Docs) و (Sheets) و (Slides) و (Tasks).

وتحاول جوجل منذ أكثر من عقد اللحاق بحزمة مايكروسوفت الإنتاجية (أوفيس) Office، التي تهيمن على السوق العالمية لأدوات البريد الإلكتروني وتحرير المستندات للشركات.

تضيف الشركتان مكالمات فيديو وأدوات تعاون أخرى لجذب أنشطة تجارية جديدة من الأعمال المنزلية خلال الوباء.

تقول Google إنها وجدت اهتمامًا بين العملاء المحتملين من خلال الترويج لـ Gmail كمركز واحد للعمال للوصول إلى الدردشات النصية ومكالمات الفيديو والمستندات.

وتمتلك مايكروسوفت روابط محدودة بين أدوات البريد الإلكتروني والمحادثة و (Outlook) و (Teams).

روابط ذات صلة

علماء الفلك يتمكنون من فك لغز النجم القزم

علماء الفلك يتمكنون من فك لغز النجم القزم
دراسة حديثة تكشف عن “عارض جديد” لدى مصابي كورونا

دراسة حديثة تكشف عن “عارض جديد” لدى مصابي كورونا
كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*