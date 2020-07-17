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كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا

كسب 26 مليون دولار خلال فترة الحجر.. الطفل “رايان” نجم اليوتيوب والأعلى دخلا
http://almnatiq.net/?p=884924
المناطق - الرياض

يواصل أشهر طفل على موقع يوتيوب، رايان كاجي، الصعود خلال إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

الطفل الأميركي (8 أعوام)، والذي بدأ قناته “عالم رايان” على يوتيوب لاستعراض لعبه أمام أفراد أسرته والصغار الآخرين، جنى 26 مليون دولار كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019، ولديه الآن 25.7 مليون مشترك.

وعادة ما تشتمل مقاطع كاجي المصورة على والديه شيون ولوان، وتجتذب ملايين المشاهدات أسبوعيا.

ومنذ أن بدأت إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا، عمد كاجي، شأنه شأن العديد من المؤثرين الآخرين على الإنترنت، إلى تركيز محتواه، فهو ينتج الآن محتوى يدور حول الأنشطة المرحة داخل المنزل ومقابلات تعليمية مع خبراء الفيروسات.

وبدأ شغفه بمقاطع الفيديو على اليوتيوب منذ أن كان صغيرا للغاية.

ويقول كاجي: “عندما كنت في الثالثة شاهدت مجموعة من الأطفال الصغار الآخرين على يوتيوب وسألت والدتي عما إذا كان بإمكاني فعل ذلك أيضا فأجابتني ‘نعم'”.

وتأمل الأسرة توسيع “عالم رايان” ليصل إلى الجمهور العالمي بعمل مقاطع مصورة باللغتين الإسبانية واليابانية.

وفي الوقت الحالي، يتوسع كاجي أيضا خارج حدود قناته، إذ أطلق فرشة ومعجون أسنان يحملان اسمه.

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