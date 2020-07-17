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عبر نشرة إخبارية يومية .. “آبل” تطلق أولى مدوناتها الصوتية

عبر نشرة إخبارية يومية .. “آبل” تطلق أولى مدوناتها الصوتية
http://almnatiq.net/?p=884949
المناطق - الرياض

تعتزم “آبل” إطلاق أولى مدوناتها الصوتية الأصلية بما يشمل خصوصا نشرة إخبارية يومية في نقلة نوعية للمجموعة الأمريكية العملاقة التي كانت تكتفي بدور بسيط في هذا المجال مع منصتها “آبل بودكاست”.

وأشارت “آبل” في بيان أصدرته إلى أن البرنامج الجديد يحمل اسم “آبل نيوز توداي” ويعتمد على تطبيق “آبل نيوز” الذي يتيح قراءة مقالات من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية. وتستعرض كل نشرة إخبارية أبرز التطورات كما عالجتها المقالات الإلكترونية المنشورة عبر التطبيق بتقديم من صحافيين في “آبل نيوز”.

وأوضحت المجموعة لوكالة فرانس برس أن النشرة الصوتية الأولى التي طرحتها الخدمة الأربعاء تمتد على 9 دقائق على أن تراوح المدة الوسطية للنشرات بين 7 و 8 دقائق.

وستطرح “آبل نيوز توداي” مدونة صوتية يومية لـ 5 أيام في الأسبوع قرابة الساعة (11:00 ت غ). وهي ستكون متاحة مجانا كما الحال مع التطبيق لمستخدمي هواتف “آي فون”.

كذلك أطلقت المجموعة الأمريكية العملاقة خدمة “آبل نيوز + أوديو ستوريز” التي ستطرح فيها مدونات صوتية يبحث كل منها موضوعا إخباريا منشورا على “آبل نيوز +” النسخة المدفوعة من “آبل نيوز” (9.99 دولارات شهريا).

وتمتد كل حلقة في الإجمال بين 15 و45 دقيقة وسيشارك فيها ممثلون محترفون لتكييف السرد على النسق الصوتي. وتعتزم “آبل” طرح ما يقرب من 20 حلقة أسبوعيا.

وتتوافر “آبل نيوز” في أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ويتابعها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهريا وفق “آبل”.

وتشكل هذه البرامج الصوتية التي تنتجها “آبل” من دون شركاء خارجيين خطوة أولى للمجموعة العملاقة على طريق إنتاج مضامين أصلية على شكل مدونات صوتية.

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