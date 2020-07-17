غنية بفيتامين «د».. 5 أطعمة تناولها دائما.

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تشير العديد من الدراسات أن فيتامين «د» يلعب دوراً حيوياً مهماً في الحفاظ على صحة العظام والعضلات، وله دور في تعزيز صحة الجهاز العصبي والجهاز المناعي.

وأفادت بعض الدراسات أيضاً، بحسب تقرير نشره موقع «تايمز ناو نيوز» بحسب «سبوتنيك»، أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب وهشاشة العظام ومرض السكري، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان الخطيرة، وحدوث اضطرابات في الجهاز المناعي.

ويرتبط نقص فيتامين «د» بزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، لذا يحتاج الجسم لهذا الفيتامين بشكل أساسي ليبقى بصحة جيدة.

وذكر التقرير خمسة أطعمة يمكن تناولها لزيادة مستويات فيتامين «د» والحفاظ على الصحة العامة للجسم، ومنها:

البيض: في حين أن بياض البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين، فإن صفار البيض هو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ودهون أوميغا 3، ويمكن أن يمنح الجسم 37 وحدة من فيتامين «د»، بالإضافة إلى حمض الفوليك وفيتامين B12، والعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز الصحة.

سمك السلمون: يعتبر السلمون مصدراً رائعاً آخر لفيتامين د، ووفقًا للعديد من الدراسات فإن 100 غرام من سمك السلمون الأطلسي المستزرع يحتوي على 526 وحدة دولية من فيتامين «د»، كما أنه غني بدهون أوميغا 3 والبروتين والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

التونة المعلبة: يمكن أن توفر لك التونة المعلبة 268 وحدة دولية من فيتامين «د»، كما أنها

تحتوي على مستويات كبيرة من النياسين وفيتامين «ك».

الفطر: الفطر هو مصدر نباتي غني جداً بفيتامين «د»، إذ أنه وبشكل مشابه لجلد الإنسان يمكن للفطر الصالح للأكل تخليق فيتامين «د» عند تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

الأطعمة المدعمة: هناك عدد من الأطعمة التي تأتي محصنة وغنية بفيتامين «د»، مثل حليب الصويا وحليب البقر وعصير البرتقال والحبوب ودقيق الشوفان، وتحتوي كل وجبة على نحو 54-136 وحدة دولية من هذا الفيتامين.