شاهد.. مظاهرات تجوب مدن إيران واشتباكات مع الأمن

المناطق - الرياض

أطلقت قوات الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع وشرعت في تفريق المتظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود قولهم إن “القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للمؤسسة الحاكمة في مدينة بهبهان”.

وأضاف الشهود أن مدنًا أخرى تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا. وقال أحد الشهود: “اشتبكت قوات الأمن أيضًا مع المتظاهرين في بهبهان”.

​وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران -لم يتسن التحقق منها- محتجين يهتفون “لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا”.

وأظهرت تسجيلات أخرى وجودا كثيفا لقوات الأمن في مدينتي طهران وأصفهان. وهتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لمسؤولين كبار.