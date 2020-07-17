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رسمياً.. النصر يوقع مع نجم المنتخب عبدالفتاح عسيري لـ 3 سنوات

رسمياً.. النصر يوقع مع نجم المنتخب عبدالفتاح عسيري لـ 3 سنوات
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المناطق - الرياض

أعلن نادي النصر في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الدولي عبدالفتاح عسيري لاعب أهلي جدة وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه الحالي.

وكتب صفوان السويكت رئيس النصر عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي الأمير خالد بن فهد والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري، فمرحبا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين. مرفقاً صورة عسيري بقميص ناديه الجديد.

ويأتي انتقال عسيري بعد دخول اللاعب الدولي في الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، ولعب صاحب الـ 26 عاما مع أهلي جدة 106 مباريات، بعدما انتقل إلى الفريق في أغسطس 2016 قادما من اتحاد جدة الذي شارك معه في 60 مواجهة.

ويمتلك عسيري 10 مباريات رسمية في رصيده مع المنتخب السعودي الأول، وتواجد مع الأخضر في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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