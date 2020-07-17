عضو شورى يكشف عن نهب تركيا مقتنيات حجرات الرسول.. ويطالب وزارة الثقافة باستعادتها

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طالب عضو مجلس الشورى عبدالهادي العمري، وزارة الثقافة، بالعمل على استعادة مقتنيات حجرات النبي صلّى الله عليه وسلم الموجودة في القصر العالي في تركيا منذ زمن، مُشدداً على أهمية الافتخار بالتراث والآثار التاريخية بالمملكة كجزء من الهوية التي تتسابق المجتمعات لإبرازها.

وقال “العمري” خلال عرض تقرير لوزارة الثقافة في المجلس : “مجموعة لیست بالقليلة من مقتنيات حجرات بيوت النبي صلّى الله عليه وسلم في المدينة المنورة منهوبة منذ زمن وتمت سرقتها وهي الآن موجودة في قصر الباب العالي في إسطنبول في تركيا، وهنالك مقتنياتٍ أخرى توجد في بعض الدول العربية، ولا يتسع الوقت لذكر تفاصيلها، ولكن حبذا لو تحركت وزارة الثقافة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمطالبة بإعادة هذه الآثار إلى مكانها الصحيح بالطرق السليمة عبر المنظمات المهتمة بالتراث والتنوع الحضاري”.

وأضاف: “المرحلة الحالية للوزارة هي بدایات عمل وإقرار الاستراتيجية الوطنية للثقافة، لكن لابد أن نُركز علی هذا الجانب المهم، والذي يعني مستقبل أعمال وإنجازات الوزارة لا سيما وأنه يتبع لها إحدى عشرة هيئة، وتحتاج إلى تحقيق هذه الاستراتيجيات وتلبية طموح المملكة لإبراز تاريخنا العمراني والتراثي وكل ما يتصل بثقافتنا التي هي القوة الناعمة للدول”.