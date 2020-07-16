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شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر
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شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر

شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر

منطقة مكة المكرمة
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شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر

شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر
http://almnatiq.net/?p=885013
المناطق - واس

رّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي ( في العقدين الثالث والرابع من العمر ) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما ( 3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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