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شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
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شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

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شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر

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شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
http://almnatiq.net/?p=885016
المناطق - واس

رّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لثبوت تورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذينِ من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك، وضبط بحوزتهما (5244) شريحة و(3) أجهزة لإعادة الشحن، و (14) هاتف محمول ومبالغ مالية، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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