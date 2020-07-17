في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري

المناطق - متابعات

عثر صياد في ماليزيا على سمكة تمتلك فم ووجه يشبه الإنسان في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، نقلا عن صحيفة “مترو” البريطانية، بدأت القصة عندما نشر مغرد في موقع “تويتر” قبل أيام، صورة تظهر “السمكة ذات الفم البشري”، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل فيروسي في شبكات التواصل.

وتظهر الصورة سمكة لها أسنان وشفاه ولثة، مطابقة تقريبا لنظيرتها البشرية، مما يجعلها تمتلك ما يشبه وجه إنسان.

وذكرت وسائل إعلام محلية في ماليزيا أن السمكة الجديدة من نوع “زناد”، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك. ويعرف عن هذا النوع من السمك عدوانيته، لكن الصياديين يبحثون عنه لأنه مطلوب لأحواض أسماك الزينة، بسبب ألوانه الزاهية.

وقال ممثل للصندوق العالمي للحياة البرية، إن أسماك الزناد تنتشر في المنطقة الواقعة بين سيشل والحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل ماليزيا.