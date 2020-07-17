احدث الأخبار

خياط في خطبة الجمعة : وإن أولى مايتقرب به العبد لربه في هذه الأيام .. إقامة الفرائض، واجتناب المحارم.
أبرز المواد
 آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات
أبرز المواد
 في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
منطقة الرياض
 شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر
منطقة مكة المكرمة
 انخفاض أسعار النفط
أبرز المواد
 الفالح : ترشيح التويجري لمنظمة التجارة خطوة مهمة نحو مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 عضو شورى يكشف عن نهب تركيا مقتنيات حجرات الرسول.. ويطالب وزارة الثقافة باستعادتها
أبرز المواد
 التويجري: منظمة التجارة في حالة ركود والإصلاح ضروري
أبرز المواد
 الجدعان : ترشيح التويجري لقيادة منظمة التجارة امتدادٌ لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي
أبرز المواد
 لماذا نادرا ما ينتقل كورونا من الأم المصابة إلى الأجنة؟
أبرز المواد
 أسهم 7 شركات مدرجة تقفز بأكثر من 100 % خلال 4 أشهر
أبرز المواد
خياط في خطبة الجمعة : وإن أولى مايتقرب به العبد لربه في هذه الأيام .. إقامة الفرائض، واجتناب المحارم.

خياط في خطبة الجمعة : وإن أولى مايتقرب به العبد لربه في هذه الأيام .. إقامة الفرائض، واجتناب المحارم.

أبرز المواد
آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات

آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات

أبرز المواد
في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري

في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

شرطة الرياض: القبض على وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

منطقة الرياض

في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري

في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري
http://almnatiq.net/?p=885019
المناطق - متابعات

عثر صياد في ماليزيا على سمكة تمتلك فم ووجه يشبه الإنسان في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، نقلا عن صحيفة “مترو” البريطانية، بدأت القصة عندما نشر مغرد في موقع “تويتر” قبل أيام، صورة تظهر “السمكة ذات الفم البشري”، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل فيروسي في شبكات التواصل.

وتظهر الصورة سمكة لها أسنان وشفاه ولثة، مطابقة تقريبا لنظيرتها البشرية، مما يجعلها تمتلك ما يشبه وجه إنسان.

وذكرت وسائل إعلام محلية في ماليزيا أن السمكة الجديدة من نوع “زناد”، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك. ويعرف عن هذا النوع من السمك عدوانيته، لكن الصياديين يبحثون عنه لأنه مطلوب لأحواض أسماك الزينة، بسبب ألوانه الزاهية.

وقال ممثل للصندوق العالمي للحياة البرية، إن أسماك الزناد تنتشر في المنطقة الواقعة بين سيشل والحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل ماليزيا.

روابط ذات صلة

خياط في خطبة الجمعة : وإن أولى مايتقرب به العبد لربه في هذه الأيام .. إقامة الفرائض، واجتناب المحارم.

خياط في خطبة الجمعة : وإن أولى مايتقرب به العبد لربه في هذه الأيام .. إقامة الفرائض، واجتناب المحارم.
آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات

آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات
انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*