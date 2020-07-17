الصين : لا نريد مواجهة أميركا أو أخذ مكانها عالمياً

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http://almnatiq.net/?p=885029
المناطق - وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن بلادها لا تسعى لمواجهة الولايات المتحدة أو أخذ مكانها باعتبارها القوة العالمية الأولى في مجال التكنولوجيا، لكنها- الصين- ستحارب “التشهير الخبيث” والهجمات من قبل واشنطن.

تصريحات هوا تشون ينغ، اليوم الجمعة، جاءت ردا على سلسلة اتهامات وجهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا لبكين.

وقالت هوا تشون ينغ، إن الشاغل الرئيس لدى الصين هو تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها والحفاظ على السلام والاستقرار العالمي، رغم ما يصفها النقاد بالسياسة الخارجية متزايدة العداء التي تستهدف توسيع النفوذ الصيني في المجالات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية وقطاعات أخرى.

وصرحت هوا تشون ينغ للصحافيين خلال إيجاز يومي: “الصين كدولة مستقلة ذات سيادة، لها الحق في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، والدفاع عن إنجازات حققها الشعب الصيني بالعمل الدؤوب، ورفض أي تنمر أو ظلم للصين ومحاربة التشهير الخبيث والهجمات التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين”.

تصريحات هوا جاءت ردا على خطاب لوزير العدل الأميركي ويليام بار، أمس الخميس، حذر فيه قادة الأعمال الأميركيين من الترويج لسياسات مواتية للصين.

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