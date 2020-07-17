خدمة “فحص كورونا” داخل السيارات في الخرج

الخرج - أشرف العصيمي

قامت بلدية محافظة الخرج بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بتجهيز مقر للفحص الطبي والذي يهدف لتقديم الخدمة الي كافة المواطنين والمقيمين للفحص من فايروس كورونا.

ويقع مقر الفحص الطبي بساحة سوق الخضار الغربي

وسيتاح خلال الأيام القادمة من خلاله الفحص دون الحاجة إلى الخروج من السيارات وخلال وقت قصير .

يذكر أن وزارة الصحة سبق وان أكدت المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية.