هلال الشرقية يقيم نقاط فرز وفحص أولي للمصلين في عدد من جوامع المنطقة

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أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية هذا اليوم الجمعة عدد من نقاط الفرز والفحص الأولي بعدد (27) جامع من جوامع المنطقة الشرقية وذلك لفرز المصلين في صلاة الجمعة لتحقيق التباعد الاجتماعي وحمايتهم من جائحة فايروس كورنا وذلك من خلال فرز المصلين قبل دخول الجامع والتأكد من درجات حرارتهم ولبس الكمامات وتعقيم الأيدي،

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي : ساهم عدد (129) متطوع من متطوعي فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية مع موظفي إدارة التطوع في الهيئة في إقامة هذه النقاط بالجوامع الأكبر والتي تستوعب أعداد كثيرة من المصلين، حيث تمت هذه المبادرة في الدمام والخبر والظهران وأم الساهك والأحساء وحفر الباطن. وتأتي هذه المبادرة من دور هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقديم الخدمات المجتمعية التطوعية من خلال فريق التطوع والمتطوعين التابعين لها وتحت مظلتها ومساهماتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة في دعم مختلف النشاطات بالنقاط الإسعافية التطوعية ونقاط الفرز والفحص الأولي لمواجهة جائحة فايروس كورونا.