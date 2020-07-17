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أمانة الشرقية تنفذ (919) جولة رقابية وتعقم وتطهر (1036) موقعاً أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ (919) جولة رقابية وتعقم وتطهر (1036) موقعاً أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=885072
المناطق - الدمام

 

بلغ عدد الجولات الرقابية الصحية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الخميس 25/11/1441هـ (919)، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على إثرها تم قيد (66) مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، ورصد (40) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و (2) مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

وأضافت أمانة المنطقة الشرقية: بأنه بلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي (480) 4″فرداً و (9544) إجمالي الكوادر البشرية بالنظافة، والتي أسهمت في رفع (7551) طن من النفايات، وإزالة (4626) من الأنقاض والمخلفات، وبلغت كمية المعقمات والمطهرات (183115) لتراً تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير (1036) موقعاً بالمنطقة.

فيما تواصل الأمانة جولاتها الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي كانت قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ تحقيقاً للبيئة الآمنة المتصديّة بوعيها لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكّدت، أن الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية تأتي للنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالبروتوكولات البلدية؛ من أجل بيئة آمنة وواعية للتصدي لفيروس ” كورونا ” المستجد.

ودعت الجميع لضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع دور الأمانة بأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة من خلال مركز (940).

 

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