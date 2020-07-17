طريقة تجديد استمارة السيارة لمَن هم خارج المملكة

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رد الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي» على موقع «تويتر»، على سؤال أحد المغردين قال فيه «لم أستطع تجديد الاستمارة بسبب إقامتي خارج السعودية، ونظام أبشر يطلب الفحص كشرط لتجديد الاستمارة فما هو الحل؟».

وأجاب الحساب على المغرد قائلا: «بإمكانك تفويض من ترغب لإجراء الفحص الدوري للمركبة ومن ثم تجديد رخصة سيرها عبر منصة أبشر».

وكان حساب المرور أكد أن خطوات تجديد استمارة المركبة هي: سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني، إذ يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة «أبشر».

وأضاف: يمكن إتمام الخطوات إلكترونياً، باستثناء إجراء الفحص الفني للمركبة، إذ يتطلب ذلك وجوده حضوريا، وذلك لا يشكل عائقاً لمالكي المركبات من المواطنين والمقيمين عند وجودهم داخل المملكة.