احدث الأخبار

جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل
منطقة جازان
 الراجحي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر
منوعات
 طريقة تجديد استمارة السيارة لمَن هم خارج المملكة
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تنفذ (919) جولة رقابية وتعقم وتطهر (1036) موقعاً أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يقيم نقاط فرز وفحص أولي للمصلين في عدد من جوامع المنطقة
المنطقة الشرقية
 جامعة الملك خالد تطلق المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال
منطقة عسير
 “سكني” يُطلق 10 مخططات جديدة توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية
أبرز المواد
 بعد جرائم خالد بن حمد.. فضائح الأخ الثاني لأمير قطر تكشفها صحيفة أميركية
أبرز المواد
 خدمة “فحص كورونا” داخل السيارات في الخرج
المنطقة الشرقية
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,950 صندوقاً من التمور للأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب
أبرز المواد
 الصحة : (3539) حالة تعافٍ جديدة وتسجيل (2613) حالة مؤكدة خلال ال 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في اجتماع دولي عن بُعد حول أبعاد جائحة كورونا على المرأة في الدول العربية
منطقة الرياض
جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل

جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل

منطقة جازان
الراجحي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر

الراجحي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر

منوعات
طريقة تجديد استمارة السيارة لمَن هم خارج المملكة

طريقة تجديد استمارة السيارة لمَن هم خارج المملكة

منطقة الرياض
أمانة الشرقية تنفذ (919) جولة رقابية وتعقم وتطهر (1036) موقعاً أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ (919) جولة رقابية وتعقم وتطهر (1036) موقعاً أمس الخميس

المنطقة الشرقية

جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل

جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=885085
المناطق - واس

أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ .
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي أن عملية القبول تبدأ بعد غدٍ الأحد، وتستمر لمدة 5 أيام حيث ستُغلق البوابة يوم الخميس 02 / 12 / 1441هـ ، مشددا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات بإدخال 10 رغبات عدا الكليات الصحية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.
وبين الدكتور الحكمي ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية، وذلك بأن لاتقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان-تعليم صبيا) وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول.

روابط ذات صلة

مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة

مدني جازان : تنبيهات من الارصاد عن هطول امطار رعدية ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة ويهيب بإتباع تعليمات السلامة
نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة
سمو نائب أمير جازان يلتقى مدير عام شركة الكهرباء بالمنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشروعات وخدمة المشتركين

سمو نائب أمير جازان يلتقى مدير عام شركة الكهرباء بالمنطقة ويؤكد على متابعة تنفيذ المشروعات وخدمة المشتركين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*