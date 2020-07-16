جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل

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أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ .

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي أن عملية القبول تبدأ بعد غدٍ الأحد، وتستمر لمدة 5 أيام حيث ستُغلق البوابة يوم الخميس 02 / 12 / 1441هـ ، مشددا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات بإدخال 10 رغبات عدا الكليات الصحية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.

وبين الدكتور الحكمي ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية، وذلك بأن لاتقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان-تعليم صبيا) وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول.