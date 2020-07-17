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شاهد.. سائق شاحنة في لبنان يفقد سيطرته ويقتل 4 أشخاص

شاهد.. سائق شاحنة في لبنان يفقد سيطرته ويقتل 4 أشخاص
http://almnatiq.net/?p=885093

أظهر فيديو شاحنة تعطلت مكابحها بعد ظهر اليوم عند مدخل بلدة “قب إلياس” البعيدة في محافظة البقاع بالشرق اللبناني 45 كيلومترا عن بيروت، ففقد سائقها السيطرة عليها، ، فقتل 4 أشخاص، بينهم سوريان، وجرح 3 آخرين، وفقاً لما ألمت به “العربية.نت” مما طالعته في مواقع الإعلام المحلي، كما في مواقع التواصل، وجميعها نقلت ما بثته ونشرته عن عنصر في الأمن الداخلي، لم تذكر اسمه.

في الفيديو، نرى الشاحنة التي كانت محمّلة بأكياس من الطحين والسكر، تجتاح مدخل البلدة البالغ سكانها 55 ألف نسمة، وتنقضّ على كل ما كان أمامها من خيم وسيارات ومحلات تجارية، وتحدث فيها قتلا وتدميرا بعد أن فقد السائق سيطرته عليها، وبدقائق حضرت سيارات الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى المكان، ونقلت القتلى والجرحى الى مستشفيات قريبة، وأحصى مراسل إعلامي وقوع حادث بين شاحنتين أخريين و3 سيارات جراء تعطل مكابح الشاحنة التي نشر موقع إعلامي اسمه “اليازا” أول فيديو عن اقتحامها لمدخل البلدة، والتقطت مشاهده كاميرا للمراقبة العامة في المكان.

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