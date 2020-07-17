إفريقيا “تنشطر” ببطء شديد.. ومحيط جديد قد يرى النور

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كشفت الأقمار الاصطناعية وجود تصدع في الصحراء الإثيوبية
http://almnatiq.net/?p=885096
المناطق - وكالات

في ظاهرة جيولوجية فريدة، قال علماء إن عملية معقدة تحدث في منطقة قاحلة شرقي إفريقيا، قد تؤدي إلى انشطار القارة إلى جزأين ومولد محيط جديد بعد وقت طويل.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية، أن منطقة العفر في شرق إفريقيا، التي تعد من أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، تضم نقطة التقاء 3 صفائح تكتونية.

ورصدت الأقمار الاصطناعية تقشرا (انفصالا) “بطيئا جدا” لهذه الصفائح، وهي عملية جيولوجية معقدة يقول العلماء إنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى انشطار القارة إلى جزأين، وظهور محيط جديد بعد ملايين السنين>

وكشفت قياسات الأقمار الاصطناعية وجود تصدع يبلغ طوله 35 ميلا، في الصحراء الإثيوبية، ويعتقد أن المحيط الجديد لإفريقيا سيستغرق ما بين 5 و10 ملايين سنة لتشكله.

وتتكون قشرة الأرض من عشرات الصفائح التكتونية الكبيرة، وهي عبارة عن ألواح صخرية غير منتظمة الشكل، تتشقق أو تتمدد باستمرار.

ولا يزال من غير المعروف سبب “تفكك القارة”، فيما يعتقد بعض الخبراء أن ذلك راجع إلى صخور شديدة الحرارة ترتفع من تحت الوشاح (طبقة أرضية تحتية تقع فوقها القشرة الأرضية).

وقال الجيوفيزيائي كين ماكدونالد الأستاذ الفخري في جامعة كاليفورنيا: “أحدثت أجهزة GPS ثورة في هذا المجال، مما سمح للعلماء بإجراء قياسات دقيقة لكيفية تحرك الأرض مع مرور الوقت”.

وأضاف: “باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، يمكنك قياس معدلات الحركة في السنة”، وبالتالي تقدير شكل الأرض بمرور الوقت.

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