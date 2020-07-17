احدث الأخبار

اختتام فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية لتوعية المجتمع بفيروس كورونا
منطقة المدينة المنورة
 إفريقيا “تنشطر” ببطء شديد.. ومحيط جديد قد يرى النور
أبرز المواد
 شاهد.. سائق شاحنة في لبنان يفقد سيطرته ويقتل 4 أشخاص
أبرز المواد
 أوروبا تحذر من الطيران فوق إيران.. وتحدد “الارتفاع الآمن”
أبرز المواد
 مظاهرة في بروكسل للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا
أبرز المواد
 جامعة جازان تبدأ قبول طلاب المنح الأحد المقبل
منطقة جازان
 الراجحي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر
منوعات
 طريقة تجديد استمارة السيارة لمَن هم خارج المملكة
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تنفذ (919) جولة رقابية وتعقم وتطهر (1036) موقعاً أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يقيم نقاط فرز وفحص أولي للمصلين في عدد من جوامع المنطقة
المنطقة الشرقية
 جامعة الملك خالد تطلق المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال
منطقة عسير
 “سكني” يُطلق 10 مخططات جديدة توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية
أبرز المواد
اختتام فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية لتوعية المجتمع بفيروس كورونا

اختتام فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية لتوعية المجتمع بفيروس كورونا

منطقة المدينة المنورة
إفريقيا “تنشطر” ببطء شديد.. ومحيط جديد قد يرى النور

إفريقيا “تنشطر” ببطء شديد.. ومحيط جديد قد يرى النور

أبرز المواد
شاهد.. سائق شاحنة في لبنان يفقد سيطرته ويقتل 4 أشخاص

شاهد.. سائق شاحنة في لبنان يفقد سيطرته ويقتل 4 أشخاص

أبرز المواد
أوروبا تحذر من الطيران فوق إيران.. وتحدد “الارتفاع الآمن”

أوروبا تحذر من الطيران فوق إيران.. وتحدد “الارتفاع الآمن”

أبرز المواد

اختتام فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية لتوعية المجتمع بفيروس كورونا

اختتام فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية لتوعية المجتمع بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=885099
المناطق - واس

تُختتم غدًا في المدينة المنورة فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية إحدى مبادرات “خير المدينة”، وذلك بالتعاون مع فريق المدينة رايدرز للدراجات النارية بالمدينة المنورة وبمشاركة الشرطة والمرور في منطقة المدينة المنورة والهلال الأحمر السعودي.
وأشاد المتحدث الرسمي لمبادرة “حماية” مشعل التهامي بالمسيرة التي انطلقت أمس من أمام برج المياه بطريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مروراً بالراشد مول وانتهاءً في العالية مول ، بدعم الجهات المعنية ومشاركتها في مسيرة الدراجات النارية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد ، مبينا أن المسيرة تهدف إلى إيصال رسالة تذكيرية للمجتمع عبر مسارات متعددة من خلال توعيتهم للتعامل مع جائحة فيروس كورونا وحماية المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وللعودة بحول الله للحياة الطبيعية بحذر.

روابط ذات صلة

آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات

آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت 6 مبادرات للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت 6 مبادرات للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد
محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة

محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*