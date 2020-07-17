السجن والغرامة ومصادرة السلاح .. عقوبات في انتظار مطلقي النار بوادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

وجه محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود الجهات الأمنية بالمحافظة بملاحقة مطلقي النار والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

وشدد ” المسعود” بضرورة التعامل بحزم مع كل من يحمل سلاحا أو يطلق النار في المناسبات وقصور الأفراح أو غيرها، وتطبيق نظام الأسلحة والذخائر بحقهم وتشديد العقوبة ضدهم بالسجن والغرامة ومصادرة السلاح.

وكان أحد المواطنين نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبين سقوط عبرود طائش واستقراره على مقدمة سيارته، دون أن يصيب أحد بمكروه ، مطالبًا مناشدًا الجهات المسؤولة بالتدخل.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تؤكد أن استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي على ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.