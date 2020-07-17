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نهارية التوحد بالرياض تعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي

نهارية التوحد بالرياض تعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي

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نهارية التوحد بالرياض تعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي

نهارية التوحد بالرياض تعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي
http://almnatiq.net/?p=885119
المناطق - الرياض

نظم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع برنامجين تدريبيين “عن بعد ” استهدف فيهما “500” مستفيدة من منسوبات المركز و أهالي الحالات والمهتمات بالشأن الإجتماعي ومجال التوحد .

تناولت الدورة الأولى “أسرار الإيجابية ” التي قدمتها المدربة غدير الأحمدي مفهوم الإيجابية وطرق التفكير الإيجابي ومقومات التغيير بينما تعرفت المستفيدات في البرنامج الثاني على أدوات العمل التشاركي عن بعد وتطبيقاته للأجهزة الذكية وكيفية استخدامه للتواصل مع أهالي حالات التوحد بالمركز .

تأتي هذه البرامج التدريبية كجزء من الخطة السنوية لمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض والتي تهدف إلى تطوير قدرات منسوبات المركز وتحسين البرامج العلاجية التربوية المقدمة لفئة أطفال التوحد.

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