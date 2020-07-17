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تطبيق لتعقب الأعراض يحدد 6 أنواع لفيروس كورونا

تطبيق لتعقب الأعراض يحدد 6 أنواع لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=885126
المناطق - الرياض

اكتشف علماء بريطانيون يحللون بيانات تطبيق واسع الاستخدام يسجل أعراض مرض كوفيد-19 ستة أنواع مختلفة للمرض، لكل منها مجموعة من الأعراض.

واكتشف فريق بكلية كينجز كوليدج لندن أن الأنواع الستة مرتبطة أيضا بمستويات شدة العدوى وباحتمال احتياج المريض لمساعدة على التنفس مثل تزويده بالأكسجين أو جهاز للتنفس الصناعي.

وقد يساعد الكشف الأطباء خلال أي موجات مقبلة للوباء في تحديد أي المرضى يواجه مخاطر كبيرة ويحتاج لرعاية داخل مستشفى.

وقالت الدكتورة كلير ستيف التي شاركت في قيادة الفريق إنه إذا أمكن تحديد نوع العدوى “فلديك الوقت لمساعدة المريض والتدخل المبكر مثل مراقبة الأكسجين ومستويات السكر في الدم وضمان وفرة السوائل بشكل ملائم”.

وفي يونيو الماضي، اعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أعراضا جديدة لفيروس كورونا، تشمل احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال.

وانضافت تلك الأعراض إلى أخرى تمّ إقرارها سابقا، وشملت السعال والحمى والشعور بالتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب الحلق.

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