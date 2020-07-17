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بريطانيا تخطط لحضور الجماهير في المنافسات الرياضية اعتبارًا من أكتوبر المقبل

بريطانيا تخطط لحضور الجماهير في المنافسات الرياضية اعتبارًا من أكتوبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=885135
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستستخدم عددًا صغيرًا من الأحداث الرياضية، في التمهيد لعودة جماهير الألعاب الرياضية في البلاد في الفترة من أواخر يوليو تموز وأوائل أغسطس آب، بهدف السماح بإعادة فتح أماكن المنافسة لعشاق الرياضة بشكل آمن، مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي اعتبارًا من أكتوبر تشرين الأول 2020.

وستشمل الأحداث الرياضية التي سيتم اختبار حضور الجماهير فيها، فعاليات داخلية وخارجية، مباريات الكريكيت الفردية، بالإضافة إلى بطولة العالم للسنوكر في مسرح شيفيلد كروسيبل في الفترة من 31 يوليو تموزن بالإضافة إلى مهرجان سباق الخيل جودوود والذي سيقام في الأول من أغسطس آب المقبل.

ومن المحتمل أن تتم إضافة المزيد من الأحداث للرياضات الأخرى من أجل الاستعداد بشكل صحيح لعودة تراعي “التباعد الاجتماعي” اعتبارًا من أكتوبر تشرين الأول 2020.

وقال وزير الرياضة نايجل هودليستون، الجمعة، إنه “على الرغم من أنها سيكون هناك بعض الوقت قبل أن تمتلئ الأماكن بكامل طاقتها، إلا أنها خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح لاستئناف حضور الجماهير في الرياضات المختلفة في جميع أنحاء البلاد”.

وستنشر هيئة سلامة الملاعب الرياضية، مزيدًا من الإرشادات للمساعدة في تحديد كيف يمكن للملاعب والأماكن حساب القدرات الآمنة التي ستنسجم مع قيود التباعد الاجتماعي.

وغاب الجمهور عن منافسات الألعاب الرياضية في بريطانيا، مع تطبيق إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا في 23 مارس آذار 2020، فيما تم استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون جمهور، قبل أسابيع.

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