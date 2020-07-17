احدث الأخبار

“سلاح المقمع” يعود للساحة الفلكلورية بعد أن قيل إن نجمه قد أفل
منوعات
 100 مستفيد من خدمات مركز “تأكد” في الجوف
منطقة الجوف
 الولايات المتحدة.. أكثر من 72 ألف إصابة و926 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد
أبرز المواد
 الصين: المسؤولون الأمريكيون فقدوا عقولهم ولا يمكن لعصفور صغير أن يفهم طموح بجعة!
منوعات
 إيران.. اعتقالات وانتشار أمني وخفض للإنترنت خشية احتجاجات
أبرز المواد
 بريطانيا تخطط لحضور الجماهير في المنافسات الرياضية اعتبارًا من أكتوبر المقبل
أبرز المواد
 كم دقيقة يجب أن تمارس النشاط البدني أسبوعياً حتى لا تتأثر بمضاعفات كورونا؟
أبرز المواد
 الدكتور منزلاوي: ترشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية جاء في وقت أثبتت فيه كفاءتها في قيادة أكبر اقتصاديات العالم
أبرز المواد
 تطبيق لتعقب الأعراض يحدد 6 أنواع لفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الرياضة يشكر القيادة ويهنّئ الأميرة ريما بنت بندر بعضوية الأولمبية الدولية
أبرز المواد
 نهارية التوحد بالرياض تعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي
منطقة الرياض
 حفيد “عمر المختار” للسيسي: صاحب البيت لا يستأذن الدخول “فيديو”
أبرز المواد
“سلاح المقمع” يعود للساحة الفلكلورية بعد أن قيل إن نجمه قد أفل

“سلاح المقمع” يعود للساحة الفلكلورية بعد أن قيل إن نجمه قد أفل

منوعات
100 مستفيد من خدمات مركز “تأكد” في الجوف

100 مستفيد من خدمات مركز “تأكد” في الجوف

منطقة الجوف
الولايات المتحدة.. أكثر من 72 ألف إصابة و926 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

الولايات المتحدة.. أكثر من 72 ألف إصابة و926 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

أبرز المواد
الصين: المسؤولون الأمريكيون فقدوا عقولهم ولا يمكن لعصفور صغير أن يفهم طموح بجعة!

الصين: المسؤولون الأمريكيون فقدوا عقولهم ولا يمكن لعصفور صغير أن يفهم طموح بجعة!

منوعات

“سلاح المقمع” يعود للساحة الفلكلورية بعد أن قيل إن نجمه قد أفل

“سلاح المقمع” يعود للساحة الفلكلورية بعد أن قيل إن نجمه قد أفل
http://almnatiq.net/?p=885152
المناطق - واس

أثار ” فن التعشير” دهشة وفد إعلامي خلال جولته في وادي مملكة ببلاد طويرق شمال قطاع الهدا بالطائف، ووقف الجميع يشاهدون هذا الفن الذي اعتقد البعض أنه قد أفل نجمه لكنه بقي حتى عصرنا هذا كأحد الفنون المنتشرة في الهدا منذ قديم الزمن خلال العرضات الفلكلورية التي تقام في المناسبات الخاصة والعامة، ويستخدم فيه سلاح المقمع.
وشاهد الإعلاميون والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام بمن فيهم وكالة الأنباء السعودية في أجواء مناخية ممتعة كيف يؤدي العارض هذا الفن بمهارة ولياقة عاليتين، وتسابق الجميع كل بحسه الإعلامي على التقاط أجمل اللحظات لهذا العرض الفلكلوري العريق وذلك في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة الرامية إلى التعريف بمعالم سياحتنا المحلية خلال صيف السعودية ” تنفس” بما في ذلك الموروث الشعبي لمناطق المملكة.
ويقوم العارض بإطلاق الطلقات النارية عبر بندقيته المقمع، وأثناء الوثب في الفضاء لاينحني من جسم العارض سوى حركات الركبتين وأسفل الجذع أثناء القفزة، ليوجه فوهة بندقيته باتجاه الأرض بكلتا يديه، وبسرعة خاطفة يقوم بالضغط على الزناد فيتطاير الدخان من الأسفل.
وهناك طرق متعددة للتعشير منها ما هو يكون سهلاً يمكن للجميع استخدامه، ومنها ما يتطلب احترافية وممارسة عالية، ومن أشهر تلك الحركات حركة : الجنب لليمين أو اليسار، وحركة : الكفت وهي بإنزال البندق من أسفل الأقدام، وحركة: الخلف وهي حركة صعبة لا يؤديها إلا المحترفون.
والبارود المستخدم في سلاح فن التعشير من الذخيرة غير الحية التي تصنع من أشجار العُشر والأراك والملح وخلطها ببعضها وحرقها حتى تصبح جاهزة للمعشر أثناء تأديته.
ويتم تجهيز سلاح المقمع بتحضير البارود وتعبئته في المقمع من فوهتها من الأمام بمقدار معين، ثم يضغط هذا البارود بـ “المشحان أو الدكاك”، وهو سلك يدك به البارود داخل سبطانة المقمع، ثم توضع قطعة نحاسية محشوة بمادة تظهر شرارة النار عند ضغط الزناد، وتسمى “بالزرد، تعمل على إشعال البارود وإطلاقه.

روابط ذات صلة

الصين: المسؤولون الأمريكيون فقدوا عقولهم ولا يمكن لعصفور صغير أن يفهم طموح بجعة!

الصين: المسؤولون الأمريكيون فقدوا عقولهم ولا يمكن لعصفور صغير أن يفهم طموح بجعة!
الراجحي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر

الراجحي يرفع شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر
في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري

في واقعة غريبة وطريفة أثارت دهشة الملايين .. العثور على سمكة ذات فم بشري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*