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بعد عسيري.. النصر يضم عبدالعزيز العلاوي ظهير أيسر أحد

بعد عسيري.. النصر يضم عبدالعزيز العلاوي ظهير أيسر أحد
http://almnatiq.net/?p=885159
المناطق - الرياض

نجح نادي النصر السعودي في الحصول على توقيع اللاعب عبدالعزيز العلاوي ظهير أيسر نادي أحد، بصورة رسمية، بحضور عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة بالنادي.

ووقع اللاعب على عقد مع نادي النصر السعودي يمتد إلى 3 سنوات، ولم يتم الكشف عن القيمة المادية لعقده.

العلاوي هو الصفقة الثانية للنصر في أقل من 24 ساعة، بعد أن أعلن ”العالمي“ حصوله فجر الأمس على توقيع اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم أهلي جدة.

ويعاني نادي النصر السعودي من نقص في مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد الفريق علي عبدالرحمن العبيد و عوض خميس لاعب خط وسط الفريق.

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