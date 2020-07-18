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الولايات المتحدة تسجل 72045 إصابة و 926 وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجل 72045 إصابة و 926 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 72045 إصابة و 926 وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=885167
المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و 926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة.

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