احدث الأخبار

جوجل تمنع نشر إعلانات “المؤامرة” بشأن كورونا
أبرز المواد
 وفيات كورونا “الحقيقية”.. أكسفورد تكشف كيف حدث الخطأ الغريب
أبرز المواد
 عبر نشرة إخبارية يومية .. “آبل” تطلق أولى مدوناتها الصوتية
أبرز المواد
 واشنطن.. مشروع قانون أمام الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا
أبرز المواد
 «الزراعة»: منع بيع الحطب والفحم وتخزينه أو ترويجه إلا بتصريح
أبرز المواد
 إمهال طالبي تملك العقارات في أراضي الدولة سنة واحدة
أبرز المواد
 “صحة بيشة” تكرم مدير مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة
منطقة عسير
 “جمرة قيظ” الخليج..الأكثر سخونة في العالم
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية”: تعيين مراقبات في الأقسام النسائية بالمساجد.. لضبط المصلَّيات
أبرز المواد
 إقرار “المنتج التأميني” لحفظ حقوق العمالة في القطاع الخاص ضد التعثر
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 72045 إصابة و 926 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وصول خامس رحلة جوية إلى المملكة تقل لاعبي ومدربي الأندية السعودية
أبرز المواد
جوجل تمنع نشر إعلانات “المؤامرة” بشأن كورونا

جوجل تمنع نشر إعلانات “المؤامرة” بشأن كورونا

أبرز المواد
وفيات كورونا “الحقيقية”.. أكسفورد تكشف كيف حدث الخطأ الغريب

وفيات كورونا “الحقيقية”.. أكسفورد تكشف كيف حدث الخطأ الغريب

أبرز المواد
عبر نشرة إخبارية يومية .. “آبل” تطلق أولى مدوناتها الصوتية

عبر نشرة إخبارية يومية .. “آبل” تطلق أولى مدوناتها الصوتية

أبرز المواد
واشنطن.. مشروع قانون أمام الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا

واشنطن.. مشروع قانون أمام الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا

أبرز المواد

«الزراعة»: منع بيع الحطب والفحم وتخزينه أو ترويجه إلا بتصريح

«الزراعة»: منع بيع الحطب والفحم وتخزينه أو ترويجه إلا بتصريح
http://almnatiq.net/?p=885173
المناطق - الرياض

منعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في قرار أصدرته أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليه) إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له، أو القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.

ويشمل ذلك (أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص)، وكذلك حظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي، وذلك دون الحصول على تصريح أو ترخيص لتلك الأعمال.

وحظرت الوزارة أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه «قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة، إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة، إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها. أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية».

وسيحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية، ويشمل: «أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص».

ويحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيّاً بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، بحسب “عكاظ”.

روابط ذات صلة

جوجل تمنع نشر إعلانات “المؤامرة” بشأن كورونا

جوجل تمنع نشر إعلانات “المؤامرة” بشأن كورونا
وفيات كورونا “الحقيقية”.. أكسفورد تكشف كيف حدث الخطأ الغريب

وفيات كورونا “الحقيقية”.. أكسفورد تكشف كيف حدث الخطأ الغريب
عبر نشرة إخبارية يومية .. “آبل” تطلق أولى مدوناتها الصوتية

عبر نشرة إخبارية يومية .. “آبل” تطلق أولى مدوناتها الصوتية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*