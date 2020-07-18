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صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته

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صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته

صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته
http://almnatiq.net/?p=885202
المناطق - عسير

تواصلت فعاليات صيف رجال ألمع 2020 والذي تنظمها بلدية محافظة رجال ألمع وذلك بتقديم العديد من العروض .
وقد شهد اليوم حضوراً كثيفاً من الزوار، حيث حرصت العديد من الأسر على زيارة المهرجان مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، وذلك للاستمتاع بالأجواء والترويح عن النفس ، حيث زارو معرض العسل بالقرية التراثية للتعرف على أنواع العسل المعروضة والتجول بين الأركان الخاصة بالنحالين وكذلك الاستفسار منهم عن العديد من المعلومات الخاصة بتربية النحل وأجواد أنواع العسل وفوائده واستخداماته.
وقد حرص الزوار على زيارة معرض الصور والفن التشكيلي والتجول بين أركانه ومشاهدة العديد من الأعمال المعروض.

كما استمتع زوار المعرض بمشاهدة العديد من العروض الفلكلورية الشعبية والمشاركة في أداء بعض الرقصات الشعبية والتي أضفت لوناً من البهجة والسعادة في نفوس الزوار وجعلتهم يسترجعون تاريخ الآباء والأجداد.

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