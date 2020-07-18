كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

أبرز المواد
وفاة أقدم خطيب جامع في حائل

وفاة أقدم خطيب جامع في حائل

أبرز المواد
صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته

صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته

منطقة عسير
دراسة أمريكية: هذه هي العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا

دراسة أمريكية: هذه هي العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا

أبرز المواد

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة
http://almnatiq.net/?p=885206
المناطق_الرياض

لا يزال العلماء عاكفين على دراسة سلوك فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على أجسام المرضى وفرص حدوث وفيات بسبب الإصابة به، حتى توصلوا مؤخرا إلى رابط بين السن وخطورة الطفيل

وكشفت دراسة أجراها باحثون في مجال الأوبئة بكلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة الأميركية بدعم من جامعة جنيف، أن خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس تعتمد بشكل كبير على عمر المريض

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “لانسيت” العلمية، أن احتمال وفاة مرضى “كوفيد 19” ممن تزيد أعمارها على 65 عاما أكبر 18 ألف ضعف ممن تقل أعمارهم عن 20 عاما

وتؤكد الأرقام أن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في عمر بين 10 إلى 20 عاما 3 في المليون تقريبا، في حين تصل هذه النسبة لمن هم فوق الـ65 عاما إلى 60 ألفا في المليون

وأجرى الباحثون دراستهم على بيانات عدد من المرضى من سويسرا، التي تمتلك نظام رعاية صحية فعالا، كان قادرا على التعامل مع الوباء بأفضل سيناريو

وأكدوا أن النتائج يجب أن تقدم دليلا للأطباء، بل وللحكومات، من أجل وضع خطط لعلاج مرضى كورونا حسب أعمارهم، مشيرين إلى خطر الفيروس على كبار السن “مرعب”

ووجد المؤلفون أثناء دراستهم أنه من بين 286 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بسبب “كوفيد 19” في جنيف، كان عمر أصغر شخص يفارق الحياة 31 سنة

وتتشابه الأرقام المسجلة في جنيف مع خطر الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس التاجي في إنجلترا، رغم أن البيانات المحددة ليست متوافقة تماما

روابط ذات صلة

وفاة أقدم خطيب جامع في حائل

وفاة أقدم خطيب جامع في حائل
دراسة أمريكية: هذه هي العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا

دراسة أمريكية: هذه هي العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا
جوجل تمنع نشر إعلانات “المؤامرة” بشأن كورونا

جوجل تمنع نشر إعلانات “المؤامرة” بشأن كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*