واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”

واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”

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واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”

واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”
http://almnatiq.net/?p=885207
المناطق_وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين، قالت إنهم تورطوا في إرسال شحنات من دواء “الفنتانيل” المخدر إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية

وقالت الوزارة إن الأشخاص المعنيين بالعقوبات لهم علاقة مع مجموعة Zheng DTO التي خضعت لعقوبات أمريكية في وقت سابق بسبب إسهامها في تدفق “الفنتانيل” المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة

وأفادت الشركة بأنها فرضت عقوبات أيضا على شركة Global United Biotechnology Inc لارتباطها بمجموعة Zheng DTO

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في العام المنصرم، عقوبات على 3 رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع في “الفنتانيل” . واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة

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