علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته

علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته

أبرز المواد
كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

أبرز المواد
وفاة أقدم خطيب جامع في حائل

وفاة أقدم خطيب جامع في حائل

أبرز المواد
صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته

صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته

منطقة عسير

علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته

علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته
http://almnatiq.net/?p=885209
المناطق_الرياض

شهد موقع “تويتر” أكبر اختراق له؛ حيث تم الاستيلاء على حسابات كبار الشخصيات مثل إيلون ماسك وبيل جيتس؛ للاحتيال على المتابعين بتحويل عملة البيتكوين الرقمية.

ورغم أن تويتر عاد إلى طبيعته الآن تقريبًا، إلا أن الحادث ألقى بظله على ثقة المستخدمين تجاه المنصة، وقلق البعض من أن يكون حسابهم قد تعرض هو الآخر للاختراق.

فكيف تعرف ما إذا تم اختراق حساب تويتر الخاص بك؟

وبحسب موقع ذا صن البريطاني، فإن هناك بعض العلامات التي تخبرك بحدوث اختراق لحسابك وأبرزها والأكثر وضوحًا هي أنه تم حظر دخولك إلى الحساب، ما يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى حسابك على أي جهاز قمت بتسجيل الدخول فيه مهما حاولت.

وتتضمن العلامات الأخرى ملاحظة الرسائل المباشرة التي لم ترسلها أو التغريدات التي لم تكتبها على حسابك، أو متابعة أشخاص لم تتابعهم.

وقد يرسل إليك موقع تويتر رسائل بريد إلكتروني تخبرك أنه ربما تم اختراق حسابك أو تم إجراء تغييرات على معلوماتك الشخصية.

ماذا تفعل إذا تم اختراق تويتر الخاص بك؟

1- أول خطوة تحتاج إليها هي الاتصال بالدعم الرسمي من تويتر وإخبارهم بما حدث.

2- إذا استعدت حسابك، يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

3- إذا كنت تستخدم كلمة المرور هذه لأي حسابات أخرى، فيجب تغييرها أيضًا.

4- يجب عليك إلغاء الوصول إلى أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

يُذكر أن الهاكرز كانوا قد تمكنوا من سرقة ما يقرب من 120 ألف دولار من المستخدمين الذين وقعوا في الفخ؛ لأن عملية الخداع كانت قادمة من حسابات موثوق بها.

روابط ذات صلة

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة
وفاة أقدم خطيب جامع في حائل

وفاة أقدم خطيب جامع في حائل
دراسة أمريكية: هذه هي العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا

دراسة أمريكية: هذه هي العقاقير المفيدة والمضرة لعلاج كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*